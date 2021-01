Charles Heller, un père de famille de 49 ans, a tué le petit-ami de sa fille qui s’était caché sous son lit. Les faits se sont déroulés aux Etats-Unis, le 25 février 2019, d’après le média américain The News Tribune. C’est le lundi 25 janvier 2021 que l’homme a été inculpé pour homicide involontaire, pour avoir tué Dustyn Hunt-Bagby, après avoir découvert qu’il était sous le lit de sa fille.

La mère et la fille avait appelé les forces de l’ordre

Selon la source ayant donné l’information, la femme de Charles Heller, Abby Heller et leur fille, Lauryn Heller avaient séparément appelé les responsables du bureau du shérif du comté de Snohomish, qui sont arrivés ce jour-là aux environs de 23 heures. Une source a confié au média que : « Deux appels 911 distincts sont venus de cet endroit à peu près au même moment ». Elle a ajouté que « La première appelante, Lauryn Heller, était hystérique et a déclaré que ‘quelqu’un avait été abattu et qu’elle avait besoin de quelqu’un immédiatement” ». La mère de famille quant à elle, aurait dit à la police : « J’ai besoin de la police chez nous, nous avons quelqu’un chez nous dont nous ne voulons pas ».

Le jeune a reçu une balle perdue

Quand la famille Heller a été interrogée, ils ont déclaré aux enquêteurs avoir strictement interdit à leur fille de laisser un étranger rester dans la maison durant la nuit. Après avoir entendu la voix des deux jeunes dans la chambre, Charles Heller avait envoyé un sms à fille, l’enjoignant de faire partir son invité. Mais sa fille n’avait pas répondu et avait quitté sa chambre durant un moment. Le père de famille a profité de cet instant pour s’introduire dans la chambre. Il a ensuite pris son arme lorsqu’il a vu le jeune homme en sous-vêtements. Celui-ci a malheureusement reçu une balle perdue à l’épaule après avoir essayé d’arracher l’arme des mains de Charles Heller.

Notons que l’inculpation de ce dernier a été un grand soulagement pour la famille de la victime. « Il ne se mariera jamais, n’aura jamais d’enfants, n’aura pas de carrière, ne viendra jamais aux dîners de famille. Mais cette décision rend la douleur un peu plus facile à gérer » a confié la mère de Dustyn Hunt-Bagby au journal Seattle Times.