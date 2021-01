Dans moins de 48 heures, Donald et Melania Trump quitteront la Maison Blanche. La première dame qui a brillé par sa discrétion durant le mandant de son mari, a tenu à laisser un message d’adieu aux américains. C’est dans une vidéo de 7 minutes environ, publiée sur Twitter que la first lady a témoigné sa gratitude aux soldats, médecins, infirmières et autres fonctionnaires qu’elle dit avoir eu la chance de côtoyer au cours de ses années passées à la Maison Blanche. « Vous serez toujours dans mon cœur et dans mes prières » leur a-t-elle dit. Melania Trump a également parlé de la pandémie du nouveau coronavirus qui fait des ravages dans le pays.

Elle a invité ses compatriotes à « faire preuve de bon sens » face à la maladie et à « prendre leurs précautions ». Le coronavirus a éprouvé les Etats-Unis, mais « dans l’épreuve nous avons vu surgir le meilleur de l’Amérique » a indiqué la first lady qui faisait allusion « aux millions de doses de vaccins qui vont maintenant être distribués ». S’adressant de nouveau aux américains et à tous ceux qui servent l’Amérique, elle les exhorte à être passionnés dans tous ce qu’ils entreprennent. Mais tout en se souvenant toujours que la « violence ne sera jamais la réponse et ne sera jamais justifiée ». Inutile de rappeler que les Etats-Unis ont été secoués par les émeutes du Capitole le 06 janvier dernier.

“Je pense à tous ceux qui ont pris place dans nos cœurs et à leurs histoires incroyables”

Ces propos de Melania Trump sonnent donc comme un appel à la paix et à la non-violence. Beaucoup accusent d’ailleurs son mari d’être derrière ces émeutes puisque c’est lui qui a appelé ses partisans à manifester ce jour-là à Washington pour faire pression sur les membres du Congrès, réunis pour certifier les résultats de la présidentielle du 03 novembre 2020. Jusqu’à présent le chef de la Maison Blanche pense qu’il est le légitime vainqueur de ce scrutin et qu’on lui a volé sa victoire. Il a d’ailleurs annoncé qu’il n’assistera pas à l’investiture du président élu Joe Biden prévue pour le mercredi prochain.

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021

Donald Trump n’aura jamais été aussi remonté contre le système électoral de son pays ces derniers mois. Malgré sa frustration, il gardera peut être de bons souvenirs de sa présidence. En tout cas, pour sa femme, ces « quatre dernières années ont été inoubliables ». « Alors que Donald et moi achevons notre temps à la Maison Blanche, je pense à tous ceux qui ont pris place dans nos cœurs et à leurs histoires incroyables » a-t-elle souligné.