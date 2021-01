A quelques jours du départ de l’Administration Trump de la Maison-Blanche, le chef de la diplomatie américaine indique que la République Islamique d’Iran est la nouvelle base du réseau jihadiste Al-Qaïda. Ces déclarations, Mike Pompeo les a faites lors d’un discours qu’il a prononcé ce mardi 12 janvier à Washington devant le National Press Club. «Al-Qaïda a une nouvelle base: c’est la République islamique d’Iran», a lancé ce proche collaborateur de Donald Trump dont le mandat s’est caractérisé par la politique de pression maximale contre l’Iran.

“Nous devons l’affronter…”

«Le résultat, c’est que la création diabolique de Ben Laden est en passe de se renforcer et d’accroître ses moyens d’action. Si nous ignorons cet axe Iran/Al-Qaïda, c’est à nos risques et périls. Nous devons le reconnaître. Nous devons l’affronter. Nous devons le vaincre», a poursuivi le chef de la diplomatie américaine. Il a également martelé que la collaboration entre le groupe jihadiste et la République Islamique d’Iran avait commencé depuis 2015.

Le nouveau QG d’Al-Qaïda en Iran selon Pompeo

«L’Iran a décidé de permettre à Al-Qaïda d’installer un nouveau quartier général opérationnel», a-t-il déclaré. Mike Pompeo a par la suite confirmé une information qui avait été relayée par le New York Times. Le quotidien américain rapportait notamment que l’administration Trump avait participé en août dernier au meurtre dans les rues de Téhéran du numéro deux d’Al-Qaïda Abdullah Ahmed Abdullah, alias Abou Mohammed al-Masri.