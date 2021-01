Profitant d’une interview qu’elle a accordée au média américain MSNBC dans la soirée de ce mardi 19 janvier, la démocrate Nancy Pelosi a une fois encore tiré à boulets rouge sur le président sortant des Etats-Unis. Elle a notamment abordé la question relative à la responsabilité de Donald Trump dans le chaos qui a eu lieu au Capitole le 6 janvier dernier. Pour la femme politique, les propos du milliardaire républicain ont été en réalité l’élément motivateur ayant conduit la foule à vandaliser les bureaux du capitole.

Elle n’a pas hésité à indiquer que Donald Trump est le principal responsable des décès enregistrés lors de cette émeute. «[Les] paroles du président sont importantes, elles pèsent une tonne. Et si vous êtes Donald Trump en train de parler à ces gens, ils le croient et ils ont utilisé ses mots pour venir ici », fait-elle remarquer avant de poursuivre avec une série d’interrogations.

Trump, complice du crime selon Pelosi

Elle fait également remarquer qu’il est important d’obtenir la preuve de la responsabilité de chaque personne impliquée dans ces émeutes afin de prendre les dispositions idoines. « Eh bien, cela reste à voir. Nous devons obtenir la preuve de cela. Et s’ils le faisaient, ils seraient complices du crime. Et le crime, dans certains cas, était un meurtre », déclare-t-elle. « Et ce président est un complice de ce crime parce qu’il est à l’origine de cette insurrection qui a causé ces morts et ces destructions », a-t-elle ajouté.