Les forces de l’ordre ont arrêté un homme à proximité du siège du Congrès américain. Les faits se sont déroulés hier mercredi 27 janvier 2021. Selon les informations d’un représentant du département de la police de Washington DC, il s’agit de Dennis Westover, un homme âgé de 71 ans originaire de South Charleston. Par ailleurs, un communiqué de la police du capitole a indiqué que ce dernier s’était garé à l’intersection de Washington Avenue SW et de Second Street.

Il s’agissait d’une arme de pointe noire 9 mm Sig Sauer

D’après le communiqué de la police, l’homme mis en cause a eu un comportement suspect qui a attiré l’attention des agents. « Le suspect était sorti du véhicule et avait marché vers le nord sur la chaussée du pâté de maisons 100 de Washington Avenue, SW » a indiqué le document. Lorsqu’un policier s’était approché de Dennis Westover pour lui demander s’il transportait une arme à feu dans son véhicule, l’homme a répondu par l’affirmatif. Il a donc fait savoir qu’il avait un pistolet qui se trouvait dans la console centrale de sa voiture. Selon les informations du média américain CNN, il s’agissait d’une arme de pointe noire 9 mm Sig Sauer. A cette arme s’ajoute 20 cartouches de munitions.

Il a été accusé de possession illégale d’arme à feu

La situation a amené les autorités à arrêter Dennis Westover et à le conduire au siège de la police du capitole pour y être interrogé. Il a ainsi été accusé d’avoir transporté une arme de poing sans disposer d’un permis. Aussi, a-t-il été accusé de possession de munitions non enregistrées et de possession illégale d’arme à feu. Notons que cette arrestation intervient dans un contexte de risque de violences extrémistes aux USA, après les évènements du capitole, le mercredi 06 janvier dernier. De nombreux partisans de l’ancien président américain Donald Trump, avaient en effet envahi le siège du Congrès pour contester la victoire de l’actuel locataire de la Maison Blanche Joe Biden.