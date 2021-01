Alors que son exécution a été programmée pour le 12 janvier prochain, une femme du nom de Lisa Montgomery, condamnée à la peine capitale a demandé la clémence du président sortant des Etats-Unis. Les avocats ainsi que la famille de la condamnée qui purge sa peine depuis plusieurs années, souhaitent que le président sortant commue sa peine en rétention à perpétuité.

Victime de plusieurs agressions…

Selon le document qu’ils ont déposé, cette décision aura le mérite d’envoyer « un important message (…) sur le besoin de venir en aide aux victimes de violences domestiques et d’abus sexuel». Ils se sont notamment attardés dans le document sur les différentes situations qu’a traversée la condamnée. On retient qu’elle aurait subi à plusieurs reprises des agressions sexuelles depuis son plus jeune âge.

“Profondément transformée par ces abus”

Son beau-père ainsi que plusieurs de ses amis l’auraient violé. Lors d’une conférence de presse, une demi-sœur de la condamnée indique qu’elle est « brisée » et « profondément transformée par ces abus ». Elle souffre de « troubles mentaux » selon les précisions qui ont été apportées par ses proches. Elle est a été condamnée à la peine capitale pour avoir tué une femme enceinte afin de lui voler son fœtus. Si sa demande était rejetée par le président américain, elle pourrait être la première femme qui sera exécutée par la justice fédérale depuis 1953.