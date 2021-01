L’obligation qui a été faite aux utilisateurs de l’application WhatsApp de partager leurs données avec Facebook a suscité l’indignation de beaucoup de personnes. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, le patron de Tesla et de SpaceX a demandé aux abonnés de l’application de migrer vers l’application de messagerie Signal. Cette dernière offrirait visiblement plus d’options pour la protection de la vie privée de ses usagers.

“Utilisez Signal”

« Utilisez Signal », a simplement publié le richissime homme d’affaire désigné comme la première fortune sur la planète. L’application WhatsApp qui avait été rachetée par Facebook il y a quelques années a commencé par envoyer des notifications à ses utilisateurs afin qu’ils acceptent les nouvelles conditions d’utilisation de sa plateforme. Un refus de leur part signifie ainsi qu’ils ne pourront être parmi les usagers de WhatsApp.

Les données personnelles partagées…

Les utilisateurs sont ainsi obligés de partager leurs données personnelles avec Facebook et l’ensemble des entités appartenant au groupe. Comme données personnelles qui seront à la disposition de Facebook et d’autres entreprises qui lui sont liées il y a le numéro de téléphone des utilisateurs, leurs photos de profil, leur statut ainsi que les données de diagnostic collectées dans les logs de l’application. Les utilisateurs qui n’auront pas accepté les nouvelles conditions ne pourront plus avoir accès à l’application après le 8 février.