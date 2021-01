La position du Rassemblement National sur la campagne de vaccination contre la pandémie du nouveau coronavirus semble un peu ambiguë. Alors que les responsables de cette formation politique affichent une certaine réticence sur la fiabilité du vaccin développé par Pfizer, ils critiquent également la lenteur enregistrée dans le déploiement du produit. Que ce soit sur les médias conventionnels ou sur les médias sociaux, ils font des déclarations qui semblent se contredire.

« On vaccine en sept jours 450 personnes. C’est honteux »

Sur le réseau social de l’oiseau bleu, dimanche dernier, Marine Le Pen déplorait le nombre insignifiant de Français ayant reçu le vaccin. Le vice-président du RN Jordan Bardella s’était également adonné au même exercice lors d’une sortie médiatique qu’il a effectuée. « On vaccine en sept jours 450 personnes. C’est honteux », a-t-il déclaré. Pour l’élu français, il s’agit simplement de « l’amateurisme le plus total ». Il y a quelques jours, la responsable de cette formation politique affichait également une certaine réticence face au vaccin.

Le RN était pourtant sceptique face au vaccin

Le 10 décembre dernier, à la faveur d’une sortie médiatique qu’il a effectuée sur France Inter, Marine Le Pen indiquait qu’elle préférait « attendre un vaccin traditionnel ». « On n’a pas de recul sur ces vaccins-là. On a développé un vaccin qu’on met cinq à dix ans à développer en règle générale », avait-elle alerté. « Comment voulez-vous qu’il y ait un climat de confiance à l’égard des vaccins si on agit avec une opacité aussi incroyable ? », s’était-elle interrogée.