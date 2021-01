Pour les autorités , il a privé de vaccins les personnes les plus vulnérables. Pour la justice il a tout simplement abusé de sa position avec l’objectif clair de favoriser ses amis et sa famille au détriment de personnes qui avaient suivi la procédure légale pour être vaccinées. Gokal Hasan, médecin américain exerçant dans le comté de Harris au sud-est du Texas a soustrait frauduleusement un flacon de vaccin anti-covid dans un centre de vaccination à Humble, dans la partie septentrionale de Houston. Les faits se sont déroulés le 29 décembre 2020. Le médecin s’est ensuite vanté de son forfait auprès d’un collègue.

Pour sa défense les neuf doses du vaccin allaient expirer

Celui-ci n’a pas apprécié l’acte commis et s’est chargé de le dénoncer aux superviseurs. Après le vol, une enquête a été ouverte. Au terme des investigations, Gokal Hasan est renvoyé et poursuivi en justice. Pour sa défense, son avocat allègue que les neuf doses de vaccin anti-covid étaient sur le point d’expirer. Donc il fallait que les personnes aptes à les recevoir soient immunisées rapidement. Et c’est ce qu’a fait son client. Le procureur du district Kim Ogg n’est pas de cet avis.

Dans un communiqué en date de ce jeudi 22 janvier, Il maintient que le médecin a clairement profité de sa position pour favoriser des amis et sa famille. Gokal Hasan pourrait se voir infliger une peine allant jusqu’à 1an de prison avec 4 mille dollars d’amende. Les autorités sont convaincues que le médecin « n’a pas respecté les protocoles du comté en place pour s’assurer que le vaccin n’est pas gaspillé mais administré aux populations vulnérables et aux travailleurs de première ligne sur une liste d’attente » .