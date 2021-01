La ministre zimbabwéenne de la Défense, Oppah Muchinguri, fait l’objet d’une polémique après avoir accusé la Chine d’avoir inventé le coronavirus (covid-19). Elle a en effet estimé que le coronavirus est le résultat d’expériences bâclées réalisées par la Chine. « N’est-ce pas qu’il y a une autre recrudescence sérieuse des cas de COVID-19 en Chine? Ce sont eux qui ont bâclé les expériences. Maintenant, cela nous tue. Ils ne peuvent plus l’inverser. Regardez où les gens que nous appelons amis nous ont emmenés » avait-elle laissé entendre.

Des propos fortement critiqués

La femme politique a tenu ces propos au cours d’une interview, le vendredi 15 janvier dernier, suite à la mort due au coronavirus d’un autre ministre. Oppah Muchinguri a par ailleurs déclaré qu’elle ne prendra pas de vaccin provenant d’autres pays, sauf s’il est produit au Zimbabwe. « Nous n’avons pas de vaccin ici [encore]. Je ne vais pas prendre le vaccin des autres pays. Pourquoi ne devrions-nous pas avoir le nôtre? Nous essayons le nôtre ici (au Zimbabwe) avec les Chinois. Peut-être que cela réussira » a-t-elle martelé. Ces propos ont fortement été critiqués et le gouvernement s’est désolidarisé de ces déclarations.

« Le Zimbabwe et la Chine entretiennent d’excellentes relations »

Les paroles de la ministre de la Défense ont également été condamnées par la porte-parole de la diplomatie zimbabwéenne, Constance Chemwayi. « Le Zimbabwe et la Chine entretiennent d’excellentes relations. Le gouvernement ne tient pas le gouvernement chinois responsable de l’émergence et de la propagation du coronavirus qui a affecté tous les citoyens du monde. Le gouvernement apprécie que la Chine ait exercé un leadership mondial dans ses efforts pour trouver à la fois la cause et une solution à la pandémie » a-t-elle fait savoir. Le directeur de l’Association zimbabwéenne des médecins pour les droits de l’homme, Calvin Fambirai, a de son côté fustigé des « déclarations imprudentes » de la ministre.