Le ministre Galiou Soglo a été victime ce vendredi nuit d’une agression par balle par des individus non identifiés. Il a été dans premier temps évacué à la clinique Mahouna puis au CNHU pour faire un scanner afin de situer où sont logées les balles. Une situation qui fait réagir plus d’un. Dans un post sur sa page Facebook, maître Sadikou Alao a indiqué qu’il faut que les citoyens loyaux s’organisent contre le crime organisé ou non.

Selon, l’activiste Habib Ahandessi, l’ancien ministre des Sport de Yayi Boni a été touché au niveau de la poitrine mais le cœur n’est pas touché. Son état est stable mais on risque de l’évacuer pour enlever la balle. Mais, «qui a tenté d’assassiner Galiou Soglo ? », se demande maitre Sadikou Ayo Alao dans son post. «On ne le saura peut-être jamais tant la confusion sécuritaire est grande dans ce pays où se côtoient toutes sortes d’escadrons savamment entretenus (criminels, anticriminels, crapuleux, politiques, mafieux…) dans un seul but : répandre la peur et la terreur », prévient-il. Pour lui la seule réponse pour contrer la peur et la terreur répandue, est que «les républicains loyaux (soldats, policiers, simples citoyens …) doivent s’organiser pour opposer la force de la loi à celle du crime organisé ou non ». A l’en croire, «c’est grâce à cette initiative citoyenne et à ce prix que nous survivrons en tant que nation ».

De l’agression

Les derniers recoupements, Galiou Soglo a été agression à Zinvié, un arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi. Sa voiture a subi des rafales nourries. L’ancien ministre a essayé de fuir quand ses agresseurs ont tiré à bout portant sur lui puis ils sont partis le croyant mort. Mais, il sera évacué dans une clinique puis au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutouku Maga (CNHU-HKM) de Cotonou pour faire un scanner. On apprend qu’il est conscient et répond quand on lui pose de questions. Mais, une balle aurait traversé sa poitrine. Ce qui fait qu’on envisage une évacuation sanitaire pour pouvoir extirper cette balle.