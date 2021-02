Le parti politique Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a investi son duo présidentiel formé de Alassane Soumanou et Paul Hounkpè ce jeudi 25 février 2021 au palais des Congrès de Cotonou pour la présidentielle d’avril prochain. Cette cérémonie a servi aussi de Conseil national pour le parti. Au cours de cette cérémonie d’investiture, le candidat au poste de président Alassane Soumanou est revenu sur le rôle de l’opposition.

Pour le candidat au poste de président de la République du Bénin, «l’opposition ne se proclame pas, elle se vit ». Et il a relevé le rôle qui est dévolu à l’opposition. Pour l’ancien ministre de Boni Yayi, «le rôle de l’opposition, ce n’est pas d’injurier, ce n’est pas une action de remise en cause de tout ce que fait un gouvernement ». Il fait remarquer que «le rôle de l’opposition c’est de critiquer mais de faire des propositions concrètes ». Il précise : «la FCBE, votre parti d’opposition a compris qu’en matière de démocratie, ce qui est très fondamental c’est la conquête du pouvoir ». Et, à l’en croire, «la vraie conquête du pouvoir en démocratie, c’est la vérité des urnes ». Il est convaincu qu’avec le duo de l’opposition de FCBE, l’alternance est possible.

«L’alternance est possible parce que nous avons décidé ensemble de préparer le peuple béninois à l’alternance démocratique présidentielle 2021 », soutient-il. «Le duo que vous avez choisi est un duo d’expérimenteés, un duo de manager. Nous proposons au peuple Béninois de nous faire confiance, de nous accompagner dans cette aventure », argumente Alassane Djimba. Il relève qu’ils ne vont pas à cette élection pas parce qu’ils sont forts, ni parce qu’ils ont de l’argent. Ils y vont parce qu’ils sont disponibles pour le peule. Pour lui, «L’espoir est permis parce que très bientôt, nous allons nous mettre en œuvre ».