Donald Trump avait entretenu des relations très cordiales avec Mohammed Ben Salmane (MBS) alors qu’il était encore au pouvoir. Le milliardaire républicain a reçu en 2018 le prince héritier d’Arabie Saoudite à la Maison Blanche. Il a fait savoir à la presse qu’il s’entendait bien avec ce dernier. « Nous nous comprenons l’un et l’autre » avait déclaré Donald Trump se félicitant de la «grande amitié » qui l’unissait avec son hôte. Le président américain d’alors n’a même pas pris ses distances avec le prince héritier d’Arabie Saoudite quand celui-ci a été soupçonné d’avoir commandité l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en octobre 2018 à Istanbul en Turquie.

Depuis le départ du républicain de la Maison Blanche, cette relation privilégiée entre les Etats-Unis et le prince héritier semble avoir pris fin. Le nouveau président américain ne veut pas avoir comme interlocuteur direct Mohamed Ben Salmane comme ce fut le cas sous l’administration Trump. « L’homologue du président est le roi Salmane et il aura un échange avec lui au moment venu » a clairement fait savoir la porte-parole de la Maison Blanche qui répondait hier mardi, aux questions des journalistes sur un éventuel appel téléphonique entre Biden et MBS.

Un “message sans ambiguïté à l’Arabie Saoudite”

Jen Psaki rappellera ensuite que la Maison Blanche avait clairement dit depuis le début qu’elle allait « recalibrer » sa relation avec l’Arabie Saoudite. « Les jours où MBS avait un accès direct à la Maison Blanche sont semble-t-il révolus, au moins pour le moment » a réagi Aaron David Miller sur Twitter. L’ancien diplomate et négociateur estime que Biden a envoyé un “message sans ambiguïté à l’Arabie Saoudite”. Depuis son arrivée au pouvoir, le nouveau président américain a pris certaines décisions en défaveur de l’Arabie Saoudite. Le démocrate a notamment retiré les rebelles Houthis de la liste noire des « organisations terroristes ».

Ces rebelles faut-il le rappeler, se sont engagés dans un conflit militaire avec le gouvernement du Yémen soutenu par l’Arabie Saoudite. Joe Biden a également décidé de ne plus soutenir le premier pays producteur de pétrole au monde dans sa campagne militaire au Yémen. Le nouveau chef de la Maison Blanche assure que cette campagne avait créé « une catastrophe humanitaire et stratégique ».