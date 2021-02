Les inculpations se poursuivent dans le cadre de l’assaut meurtrier du 06 janvier dernier ayant occasionné 5 morts et conduisant à la deuxième mise en accusation de l’ancien président Donald Trump qui a fini par être acquitté. Cette fois-ci, c’est Leo Brent Bozell IV, fils de l’éminent commentateur et conservateur Leo Brent Bozell III qui a été inculpé pour avoir pris part aux manifestations suscitées par le 45e président américain.

Leo Brent Bozell IV a pu être identifié grâce à plusieurs captures d’écran obtenues par le New York Times et d’autres médias qui le montrent dans les locaux du capitole le jour de l’insurrection. Il est vu dans les images portant un sweat-shirt du lycée chrétien Hershey Christian Academy, où il travaille comme entraîneur de basket-ball pour filles. Selon le New York Times, le fils du journaliste est accusé d’avoir pénétré dans un bâtiment gouvernemental restreint, d’entraver une procédure officielle et une conduite désordonnée.

“lIs sont furieux de croire que cette élection a été volée”

« Bozell a cessé d’être l’entraîneur de basket des filles en mars 2020, car l’équipe ne pouvait plus s’entraîner ni jouer à des jeux en raison de la pandémie de Covid-19 » a déclaré un témoin au FBI, dans la plainte. Le jour de l’insurrection au Capitole, l’aîné Bozell avait déclaré au micro de Fox Business qu’il condamne la violence, tout en indiquant que « c’est une explosion d’indignation refoulée de l’Amérique centrale. » « Ils sont furieux de croire que cette élection a été volée », a-t-il ajouté tout en déclarant être « d’accord avec eux ».