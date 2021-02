Donald Glover est sans aucun doute un artiste. Ecrivain, acteur, comédien, producteur et réalisateur, ce jeune prodige afro-américain est également musicien et DJ. Cependant malgré la ressemblance de nom, Donald Glover n’a rien à voir avec Danny Glover, la star hollywoodienne des années 90. La mère, de Donald, Beverly, dirigeait une garderie et son père, Donald Glover Sr, est un postier à la retraite. Le réalisateur de 38 ans avait déjà signé en 2016 une série à succès, avec les studios Disney. Cette fois, révèle la presse hollywoodienne, Glover remet cela, mais avec les studios Amazon. Un contrat de plusieurs millions de dollars aurait été conclu avec les structures de Jeff Bezos. Et pour son prochain projet, la fille ainée des Obama, Malia devrait être de la partie.

Malia Obama décidément attirée par le cinéma

Malia semble avoir un feeling particulier avec le monde du divertissement. Les Obama du temps de leur séjour à la Maison-Blanche et même après, ont toujours mis un point d’honneur à protéger l’image de leurs enfants et à les tenir, autant que faire se peut, éloignés des projecteurs. Mais Malia semble avoir la fibre cinématographique. Au cours de son année sabbatique après le lycée et avant Harvard, où ses deux parents ont fréquenté la faculté de droit, elle a travaillé comme stagiaire sur les séries “Girls” de HBO, et “Extant” de CBS, et dans la société cinématographique du magnat du cinéma Harvey Weinstein.

Une société qui a fait faillite et a été vendue à la suite des accusations de crime sexuel contre le réalisateur. À Harvard, Malia fera une apparition dans une vidéo produite par un groupe d’indie-rock basé à Harvard appelé les ‘’New Dakotas’’, une vidéo qui semble avoir été retirée de YouTube.

Cette fois, son nom est cité par la presse hollywoodienne comme étant de ceux qui ont été recrutés pour travailler sur l’un des projets de Glover avec Amazon, la série ‘’Hive ’’. Si rien n’a encore officiellement filtré au sujet de ce dernier projet, les bruits de couloirs racontent déjà que la série tournerait autour de la figure de Beyonce sur une idée originale de l’écrivain Janine Nabers. Le projet aurait déjà commencé à se doter en scénaristes, avec des sources indiquant que Malia Obama ferait partie des personnes recrutées pour travailler sur la série.