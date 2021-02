Convoqué par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour lundi 22 février 2021, Bio Dramane Tidjani, membre du parti de l’opposition «Les Démocrates» n’est plus libre de ses mouvements. En attendant qu’il ne soit auditionné, il a été placé en garde à vue à la brigade économique et financière à Akpakpa.

Le coordonnateur adjoint de la 8ème circonscription électorale, Bio Dramane Tidjani est privé de sa liberté. L’opposant convoqué lundi 22 février dernier à 10 heures à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) à Porto-Novo n’a été reçu qu’à 19heures. La justice a décidé de le garder pour les nécessités d’enquête.

Vendredi 19 février dernier, les anciens députés Justin Adjovi et Nourénou Atchadé, respectivement trésorier général et vice-Président du parti « Les Démocrates » ont été écoutés par la juridiction spéciale, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il leur est reproché de vouloir comploter contre la nation en recrutant des jeunes aux fins de saboter le processus électoral.