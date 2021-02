La communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a dépêché à Cotonou, une mission préélectorale en vue de la promotion de la paix la stabilité et la consolidation de la démocratie au Bénin. Cette démarche s’inscrit dans le cadre dans le cadre du protocole additionnel de l’institution sous régionale. La mission a duré deux jours, les 11 et 12 février 2021.

Il a été essentiellement question pour la mission d’échanger avec les différents acteurs et institutions impliqués dans le processus électoral en cours. Le but de la démarche est d’aboutir à un scrutin inclusif, transparent, apaisé et crédible. La mission conduite par la cheffe de la diplomatie Ghanéenne et Présidente du conseil des Ministres de l’institution a apprécié le niveau d’avancement du processus électoral en cours.

Cependant, la mission salut les autorités nationales pour avoir sécurisé le processus électoral notamment les candidats, le matériel ainsi que les observateurs. « La mission encourage les autorités à poursuivre les enquêtes au sujet de la tentative d’agression du candidat Ganiou Soglo », précise le communiqué de la mission de la Cédeao à Cotonou.

Par ailleurs, la mission tient à la paix et à la concorde et appelle les acteurs politiques à éviter les discours haineux qui incitent à la violence. La mission appelle au dialogue pour une présidentielle inclusive, crédible et apaisée. L’institution va s’apprêter à déployer une mission d’observation électorale dans le cadre de la présidentielle à venir.