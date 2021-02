La candidate des démocrates continue de dénoncer ce qu’elle considère comme l’exclusion des membres de l’opposition de la prochaine présidentielle. Pour tenter de renverser la vapeur elle multiplie donc les actions pour dénoncer cet état de choses. Dernière initiative en date, une rencontre avec la représentante de la diplomatie américaine au Bénin. Dans un communiqué elle a fait part de son initiative sans toutefois mentionner une avancée notoire dans les pourpalers. Lire ci-dessous son communiqué.

Communiqué de la cellule de communication de Reckya Madougou

Ce vendredi 26 février 2021, la Présidente Reckya Madougou s’est entretenue avec l’ambassadeur des Etats-Unis, accompagnée de Alassane Tigri, Vice-président du parti. Durant cet entretien, elle a informé la représentante de la diplomatie américaine, au nom du parti « Les Démocrates », et de l’opposition en général, sur l’évolution dramatique de la situation des droits de l’homme et des libertés individuelles au Bénin en cette période électorale. Ayant rencontré plusieurs couches de la population ces derniers jours, elle a également fait part à SEM Patricia Mahoney, des témoignages de femmes, de jeunes et de militants ayant été victimes de répressions et autres intimidations. La démocratie est en danger au Bénin et malgré la répression, toutes les couches de la nation commencent à l’exprimer haut et fort en dominant la peur.

L’exclusion de l’opposition politique de la prochaine élection présidentielle est un pas de plus vers le démantèlement du multipartisme et de l’équilibre des pouvoirs qui avaient été péniblement instaurés après la conférence nationale de 1990. Les deux personnalités ont exprimé leur convergence de vues sur l’avenir du Benin.La présidente Reckya Madougou a réaffirmé sa volonté de poursuivre les consultations pour faire renaitre l’espoir et aboutir à des avancées positives. La seule issue qui conduira le pays à bon port selon la présidente est l’organisation d’une élection inclusive avec toutes les forces politiques de l’opposition. Cela passe par la suspension du processus électoral en cours et la tenue d’un dialogue national sincère. Quartier général de communication de la présidente Reckya MadougouLes Démocrates