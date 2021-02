Une interdiction frappe désormais les sorties pédagogiques au niveau de l’enseignement secondaire au Bénin. Par la note circulaire n°061/MESTFP/DC/SGM/SA, le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle suspend les sorties pédagogiques et excursions dans tous les collèges, lycées publics et privés et ce, jusqu’à nouvel ordre. La note circulaire a été signée par Garba Ayouba, Directeur de Cabinet du ministre Mahougnon Kakpo.

Cette décision a été prise pour plusieurs raisons qui ont été évoquées dans la note circulaire. « Il m’est revenu que dans les établissements d’enseignement secondaire publics et privés, des sorties pédagogiques ou excursions sont organisées sur fond de pratiques amorales, immorales, voire traumatisantes, avec parfois un but purement mercantile, dénaturant ainsi les intentions pédagogiques des activités extra-muros », peut-on lire.

Dans cette note, le Directeur de Cabinet, fait remarquer que ces sorties pédagogiques et excursions sont aussi de nature à ruiner les parents. Autre raison évoquée, dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, les sorties pédagogiques et excursions dans les écoles sont de nature à «compromettre la sécurité et la santé des apprenants avec la situation aggravante de la pandémie de la Covid-19 ».