Le nouveau locataire de la Maison-Blanche, s’est refusé, depuis le début du procès de son prédécesseur au Capitole, à tous commentaires. Cependant ce jeudi, Joe Biden sortait de son mutisme et déclarait penser que les plaidoiries des représentants démocrates avaient peut-être fait évoluer les positions au sein des sénateurs républicains. Et, avait tenu à préciser le président américain, toute son attention était bien plus focalisée sur comment « tenir ses promesses », que sur les évènements qui se déroulaient au Capitole.

Un procès à l’issue hypothétique

Après une première journée riche en émotions, se poursuivait ce mercredi, le second procès en destitution de l’ancien président Trump. Comme Mardi, les représentants démocrates chargés de l’accusation, ont mis les petits plats dans les grands pour servir aux sénateurs une présentation riche en détails. Les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont fourni un calendrier détaillé des émeutes, avec des images vidéos inédites de la violence qui s’est déroulée au Capitole à la suite d’un discours de Trump dans lequel il a dit à ses partisans d’aller au Capitole « se battre » pour « stopper le vol » qui selon lui s’y déroulait.

Des mots qui selon les avocats de la défense de Trump, ne devaient pas être pris au sens littéral. Mais ce jeudi, le président Biden répondant à la question d’un journaliste dans le bureau ovale, a dit qu’il s’attend à ce que la présentation percutante de l’accusation ait donné beaucoup à réfléchir aux sénateurs républicains. « Je suppose que certains esprits ont peut-être changé, mais je ne sais pas » déclarait en substance le président Biden.

Des doutes fondés, puisqu’il fallait qu’au moins 17 sénateurs républicains se joignent aux 50 sénateurs démocrates pour condamner Trump à une majorité des deux tiers. Une condamnation peu probable selon les observateurs. Puisque la plupart des sénateurs républicains ont fait connaître leur position sur le procès, et pour eux le procès de destitution contre Trump est inconstitutionnelle, arguant que Donald Trump ne pouvait pas être jugé en tant que simple citoyen.