Dans une interview récemment accordée à Technology Review à propos de son nouveau livre, « Comment éviter une catastrophe climatique, » le fondateur de Microsoft, Bill Gates a exprimé les avantages que les pays riches pourraient produire en adoptant un « bœuf 100% synthétique ». D’après l’informaticien, les pays riches contribueraient en grande partie à la lutte mondiale contre le réchauffement planétaire en ne consommant que des produits carnés à base de plantes au lieu du bœuf.

« Je pense que tous les pays riches devraient passer à du bœuf 100% synthétique », a déclaré le milliardaire américain après avoir été interrogé sur la façon dont les pays peuvent contribuer à la réduction des émissions de méthane dans le cadre de la production alimentaire. Même si cela pourrait changer les habitudes alimentaires dans les débuts, Bill Gates a estimé qu’on s’y adapterait avec le temps. « Vous pouvez vous habituer à la différence de goût, et la prétention est qu’ils vont lui donner un goût encore meilleur avec le temps, » explique-t-il.

1% de la viande mondiale

Pour le quatrième homme le plus fortuné du monde d’après Forbes, l’adoption des protéines végétales aidera à lutter contre les émissions de méthane produites par le bétail. Se référant aux entreprises de viande végétale, M. Gates a estimé que « Impossible et Beyond ont une feuille de route, une feuille de route de qualité et une feuille de route des coûts, ce qui les rend totalement compétitifs. » « Quant à l’échelle aujourd’hui, elles ne représentent pas 1% de la viande dans le monde, mais elles sont en route, » a-t-il noté.

Une prime verte suffisamment modeste

Bien que M. Gates ait lui-même reconnu que ce passage au synthétique en lieu et place de l’animal ne soit pas une alternative acceptée de tous, il pense tout de même que les avantages des protéines végétales méritent un changement pour certains pays. « En fin de compte, cette prime verte est suffisamment modeste pour que vous puissiez en quelque sorte changer [le comportement] des personnes ou utiliser la réglementation pour changer totalement la demande », a-t-il déclaré avant d’ajouter que « pour la viande dans les pays à revenu intermédiaire et supérieur, je pense que c’est possible ».