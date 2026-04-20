Cholestérol: l'avoine, un secret sous-estimé selon certains experts

Le 15 avril 2026, une équipe de chercheurs de l’université de Bonn, en Allemagne, a publié dans la revue scientifique Nature Communications les résultats d’une étude sur l’impact de l’avoine sur le cholestérol. Dirigée par la professeure Marie-Christine Simon, l’expérience a été menée sur des patients atteints de syndrome métabolique et ce, sur une période de 48 heures. Au cours de cette période, les personnes concernées ont suivi un protocole alimentaire strict. Tous les jours, ils ont reçu trois portions d’avoir, des fruits et des légumes.

Les observations démontrent une baisse rapide des lipides sanguins. Les taux de cholestérol LDL reculeraient de 16% en moyenne. Le cholestérol total diminuerait, lui, de 15 %. Dans le même temps, le groupe témoin ayant réduit ses calories n’a pas obtenu de résultats équivalents. L’effet semble donc directement lié à la consommation d’avoine, et non à une restriction alimentaire classique.

Une intervention courte aux effets prolongés

Les chercheurs soulignent aussi la durée inattendue des bénéfices. Après ces deux jours de régime imposé, tous les participants ont repris une alimentation habituelle. Il est finalement apparu que les effets sur le cholestérol se sont ensuite maintenus sur une période de six semaines.

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Cette persistance intrigue les scientifiques ayant réalisé cette étude. Ceux-ci évoquent un possible mécanisme d’adaptation métabolique qui serait déclenché rapidement par ce régime. De facto, cette étude ouvre ainsi des perspectives pour les personnes à risque cardiovasculaire. Les auteurs envisagent de répéter ce type de cure toutes les six à huit semaines. La fréquence idéale reste à confirmer.

Un rôle clé du microbiote intestinal

L’analyse des données met en avant une modification rapide du microbiote intestinal. Certaines bactéries, dont une appartenant à la famille des Erysipelotrichaceae, voient leur présence augmenter. Dans le même temps, des composés issus de la dégradation de l’avoine apparaissent en plus grande quantité dans le sang. Ces substances agissent sur une enzyme impliquée dans la production de cholestérol, qu’ils parviennent à inhiber et donc, à empêcher d’être trop active.