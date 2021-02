« Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes dans les prochaines décennies, il est très probable que ce soit un virus hautement infectieux plutôt qu’une guerre. Pas des missiles, des microbes » déclarait dans un discours Ted en 2015, Bill Gates. Le fondateur de Microsoft a notamment précisé qu’il pourrait s’agir de « maladies respiratoires. » Plus de quatre ans après nous avons été tous témoins de la pandémie du coronavirus qui a déjà tué plus 2,4 millions de personnes dans le monde.

Attirant depuis un moment l’attention sur des problèmes du genre, le milliardaire américain a estimé et l’a dit à plusieurs reprises que l’humanité n’est pas prête pour la prochaine pandémie à voir comment le Covid-19 a été géré. « Nous ne sommes pas prêts pour la prochaine pandémie. J’espère que dans deux ans, la situation sera différente. Vaccins, tests, médicaments, épidémiologie, surveillance : il y a beaucoup de choses à faire, » avait-il déclaré lors d’un entretien avec le journal allemand Süddeutsche Zeitung.

Changement climatique et bioterrorisme

Dans une autre interview accordée à Derek Muller sur la chaîne YouTube “Veritasium” William Henry Gates III, de son vrai nom, a encore parlé de deux autres fléaux qui pourraient encore dans les prochaines années constituer un véritable problème pour l’humanité. Il s’agit notamment du changement climatique et le bioterrorisme qui est relatif à l’utilisation intentionnelle d’agents biologiques dans des attaques, des sabotages, des massacres ou des menaces.

D’après lui, le bilan mortel dans le cadre de ces phénomènes serait encore plus important que dans la pandémie actuelle du coronavirus. Bien que la pandémie du coronavirus est difficilement en train d’être maîtrisée, Billes Gates a estimé qu’elle est « simple à résoudre » par rapport à une crise climatique. « L’humanité n’a jamais fait une transition comme celle que nous devons faire ces 30 prochaines années. Il n’y a pas de précédent, » a-t-il déclaré au micro de BBC.