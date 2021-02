Ce lundi, les autorités australiennes confirmaient par voie de presse l’arrestation en Chine pour espionnage d’une des ressortissantes du pays. Une arrestation hautement politique selon des observateurs, puisqu’elle intervenait alors que les relations diplomatiques entre les deux pays étaient au plus bas. La Chine et l’Australie étant entrées dans ce qu’il convenait d’appeler un bras de fer sur fond de crise sanitaire mondiale. La Chine a, elle également confirmé l’arrestation de la journaliste, et demandé à l’Australie de ne pas interférer.

Déjà 180 jours de détention

Cheng Lei, malgré son patronyme, est citoyenne australienne et employée de la chaîne de télévision publique chinoise CGTN. Elle a rejoint le diffuseur basé à Pékin en 2012, après un passage de neuf ans avec le réseau américain d’informations financières: CNBC. Depuis, elle a été l’une des principales têtes d’affiche de la CGTN, dirigeant une émission de grande audimat «Global Business». C’est en aout 2020 que la journaliste a été interpellée par les forces de police chinoises et depuis, elle n’avait pas été relâchée.

Ce n’est que très récemment, que sous la pression diplomatique de l’Australie, que les autorités chinoises ont confirmé la détention de la journaliste et formellement entériné son arrestation le 05 février dernier. Cheng Lei n’avait pas revu sa famille depuis plus de 180 jours. Cheng Lei était accusée « d’avoir fourni ou d’avoir eu l’intention de fournir illégalement des secrets d’État ou des renseignements à une organisation ou à un individu à l’étranger ». Dans une déclaration ce lundi, la ministre australienne des Affaires Etrangères, Marise Payne, a tenu à dire les « graves préoccupations des autorités australiennes au sujet des motifs et des conditions de sa détention ».

Mais la Chine, via Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, répliquait que : « Les organes judiciaires chinois traitent l’affaire conformément à la loi et garantissent pleinement les droits de Cheng Lei ». Le porte-parole chinois ajoutait au passage que Pékin espérait que « la partie australienne respectera la souveraineté judiciaire de la Chine et cessera d’interférer avec la Chine dans le traitement de ses dossiers conformément à la loi ».