La Chine adoptait le 1er janvier dernier, un nouveau Code civil. Un Code civil composé de sept sections et incluant des parties essentielles de la loi sur la famille auparavant réglementées par la loi sur le mariage et la loi sur l’adoption. Un code qui selon des experts, avait intégré des dispositions nouvelles majeures. Le fait est, que le code est suffisamment novateur pour permettre à un tribunal populaire à Pékin de prendre dans une procédure de divorce, une décision, qui depuis lundi suscite moult réactions dans le pays.

Une indemnisation pour travaux ménagers

Dans de nombreuses sociétés, notamment dans la société chinoise, la tenue du foyer et la gestion quotidienne des « affaires » domestiques est un rôle dévolu à la femme. Quand l’homme lui était investi de celui de trouver et de fournir les subsides nécessaires à la famille et les moyens à la femme pour l’accomplissement de sa mission. Jamais il ne serait arrivé à l’esprit d’une épouse chinoise de se faire « indemniser » pour les années passées à s’occuper du domicile conjugal.

Du moins jusqu’à ce qu’un tribunal populaire du district de Fangshan à Pékin en Chine ait récemment indiqué à toutes les “femmes au foyer” chinoises, qu’il était temps pour elle d’y songer. En effet dans une procédure de divorce entamée l’année dernière et qui opposait M. Chen à son désormais ex-épouse Mme Wang ; le tribunal avait décidé d’accorder la garde de leur fils à Wang et a statué que Chen devrait payer une pension alimentaire de 2000 yuans (250 euros) par mois.

Mais en sus, et c’était là le sujet de la controverse, le tribunal avait imposé à M. Wang d’indemniser son ex-épouse avec un paiement unique de 50 000 yuans (6 300 euros) pour les travaux ménagers qu’elle avait effectué durant les cinq années de mariage. Sur la toile et les réseaux sociaux chinois, de nombreuses femmes et autres associations féministes s’étaient hâtées de saluer la décision du tribunal ; quand pour de nombreux autres, la décision allait à l’encontre même des fondements sociaux de la famille chinoise.

Un Code précis…

Pourtant selon des experts, seul le nouveau Code Civil avait permis au tribunal de prendre une telle décision. En effet, le code stipulait que : « Si, au moment du divorce, l’une ou l’autre des parties éprouve des difficultés dans la vie, l’autre partie doit apporter une aide appropriée à partir de ses biens personnels. (… )En outre, une partie a le droit de réclamer une indemnisation à l’autre en raison du fait qu’elle assume plus de tâches en s’occupant des enfants ou des personnes âgées, ou lorsqu’elle a fourni une assistance à la carrière de l’autre partie au cours du mariage. Les deux parties peuvent régler cela par accord ou, (…) ces questions peuvent être tranchées par le tribunal ».