Le commerce en ligne (ou e-commerce, pour le dire de façon plus « connectée ») s’est imposé partout et dans tous les domaines. S’il s’est développé de façon exponentielle depuis le début de ce millénaire, ces dernières années ont permis d’assister à une véritable explosion, tandis que 2020 a, de gré mais aussi de force, poussé encore davantage de consommateurs à se tourner vers l’internet pour rechercher les objets de leur convoitise et compenser la difficulté d’accéder à leurs boutiques de proximité. L’occasion pour beaucoup de découvrir les nombreux avantages du commerce en ligne. Celui-ci représente aujourd’hui une part plus que conséquente du marché : rien qu’en France, les chiffres laissent songeur. Plus de 200 000 sites marchands sont référencés : pas étonnant quand on sait que deux Français sur trois achètent désormais au moins une fois par an en ligne.

Cette tendance offre à la fois le meilleur et le pire. La multiplication des potentialités, des sites et des offres créé ce qui peut apparaître comme étant un fouillis aux internautes qui seraient encore les moins rodés aux subtilités de l’internet. Ceux-là peuvent facilement se perdre. Car ils sont nombreux, ceux qui n’ont pas encore le réflexe de comparer les offres pour profiter des meilleures et qui ne tirent pas avantage des possibilités qui se présentent à eux. Car le meilleur dont il était question est justement la conséquence de cette progression et de cette diversification du commerce connecté. Internet est naturellement un espace avantageux pour l’acheteur : moins de distance entre lui et le fabricant, moins d’intermédiaires, plus d’économies. A cet atout naturel s’ajoute un autre : la multiplication des plateformes de vente, faisant jouer la concurrence, multiplie tout autant les avantages et les promotions proposés par ces mêmes plateformes. Aujourd’hui, il suffit d’être attentif et de savoir guetter les occasions pour réaliser des affaires.

A ce jeu, les sites proposant de regrouper des offres promotionnelles et autres avantages sont évidemment un atout de taille pour l’internaute en quête de bons plans. Ce sont en particulier les clubs privés, les sites de ventes privées et autres plateformes à l’accès limité qui offrent des privilèges à leurs membres. Sur ces plateformes, on trouve dans tous les domaines des offres qui sont évidemment inenvisageables en magasin et même sur la plupart des autres sites, car leur fonctionnement demande un engagement personnel qui leur permet de proposer des avantages spécifiques et un fort standing dans leurs services.

Un site comme boutik prive illustre parfaitement la force de ce modèle. Celle-ci vient d’abord de la diversité des offres : elles sont à même de toucher un très large public, puisqu’elles concernent aussi bien des objets du quotidien et du foyer (électroménager, notamment) que des produits plus spécifiques à tel ou tel public (jeu vidéo, matériel high-tech, accessoires informatiques). Elle vient aussi et surtout des prix proposés : sur ce site, on trouve ainsi des promotions allant jusqu’à 80 % et tournant pour la plupart autour des 30 ou 40%. Mais comment est-ce possible et, surtout, est-ce fiable ?

En fait, la particularité des sites de ventes privées comme boutik-prive est un atout, mais cet atout est lui-même la conséquence d’un modèle à part : celui de l’adhésion à un club… privé, en toute logique. Sur ce type de site, les membres bénéficient de conditions privilégiées qui dépassent la « simple » promotion : livraison gratuite, retours facilités, service clientèle disponible et réactif. Cette qualité est possible justement parce que ces sites misent sur une clientèle fidélisée et motivée. Ainsi les membres font-ils partie d’un club et bénéficient-ils de ses avantages moyennant une adhésion qui est aussi la garantie de la qualité. Sur boutik-prive.fr, celui-ci est par exemple de 29,90 euros par mois ou de 75 euros par trimestre. Un investissement qui peut rebuter à première vue, mais il convient de se demander si celui-ci n’est pas rentable au vu des possibilités alors offertes. Car avec des promotions aussi importantes dans autant de domaines, le succès croissant de ce système est bien compréhensible, de même que la motivation de clients toujours plus nombreux.