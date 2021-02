En Australie, la lutte contre la pandémie de covid-19 est jugée comme étant très agressive. Pour autant, les résultats sont excellents. En effet, le premier cas de coronavirus a été détecté en Australie Occidentale, poussant les autorités à confiner la ville de Perth pour cinq jours. Résultat, les citoyens peuvent sortir, uniquement pour faire des courses ou se rendre chez le médecin.

En tout et pour tout, ce sont 2 millions de personnes qui ont été invitées à rester chez elles et ce, pour une durée de cinq jours. Un confinement annoncé en urgence après qu’un cas positif de covid-19 ait été détecté. Une politique rapide et ferme assumée par le gouvernement local. En effet, le Premier ministre de cet État, Mark McGowan, a expliqué qu’il ferait tout pour enrayer les infections.

Perth, une ville confinée pour 5 jours

La personne positive travaille dans un hôtel accueillant les voyageurs en quarantaine. Selon les autorités, celle-ci aurait contracté le virus en entrant en contact avec un voyageur, probablement atteint du variant britannique. Des tests sont actuellement menés afin de déterminer qui est la personne qui aurait pu transmettre le virus.

29.000 personnes infectées en Australie

Sur place, la vie va s’arrêter. En effet, les citoyens ne peuvent pas sortir, cafés, bars et restaurants sont actuellement fermés alors que les mariages ont tous été annulés. Une lutte ferme qui n’a rien de surprenant. En effet, l’Australie Occidentale a fermé ses frontières avec le reste des États du pays, se repliant sur elle-même. Résultat, les locaux ont pu vivre une vie quasi-normale en 2020.