Une étude réalisée par des chercheurs américains relative la capacité du coronavirus à se propager dans un ménage si une personne est atteinte. En effet, après analyse des données de plus de 7 mille maisons abritant plus de 25 mille personnes entre le 04 mars et le 17 mai 2020, les scientifiques ont remarqué que quelque 7262 personnes ont contracté le virus. Mais elles ne l’ont transmise qu’à 1809 autres personnes avec lesquelles elles vivaient. Ce qui fait un taux de transmission de 10,1%. L’étude a été menée à Boston dans le Massachusetts et publiée dans JAMA Open Network

Ses résultats font dire aux chercheurs qu’il n’y a qu’une chance sur 10 pour que vous attrapiez la Covid-19 si un membre de votre ménage est contaminé. Le document a également révélé que la probabilité de transmettre le virus à une personne avec laquelle vous vivez est plus faible dans les plus grandes maisons. Par ailleurs, le risque d’attraper le virus augmentait de 31% pour une personne souffrant d’asthme, de 67% pour les patients cancéreux et de 35% pour un membre de la famille obèse.

Les malades du foie plus exposés

Chez les personnes atteintes d’une maladie du foie, la probabilité d’infection a plus que doublé. «Les facteurs indépendants significativement associés à un risque de transmission plus élevé comprenaient un âge supérieur à 18 ans et de multiples comorbidités», écrivent les chercheurs du Massachusetts General Hospital dans leur étude.