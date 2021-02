Le coronavirus (covid-19) continue de faire des ravages dans le monde. La planète entière est confrontée à la maladie, puisqu’elle est plongée dans une crise sanitaire depuis près d’une année. Suite à l’apparition du virus, les autorités sanitaires avaient fait savoir que les personnes d’un certain âge, et qui avaient d’autres problèmes de santé, notamment cardiaques, sont davantage susceptibles de contracter la maladie beaucoup plus que les plus jeunes.

La mère était à sa 36e semaine de grossesse

Récemment c’est un fœtus qui a été victime de la maladie, en Israël. Celui-ci est en effet décédé dans l’utérus de sa mère, qui avait été déjà infectée par la maladie. L’information a été donnée par des médecins israéliens. Selon ces derniers, la mère était à sa 36e semaine de grossesse. Après être tombée malade hier samedi 27 février 2021, elle a été conduite au centre médical Meir de Kfar Saba.

Un autre bébé mort-né

Les médecins qui l’ont rapidement ausculté ont découvert que le bébé qu’elle portait était déjà mort. Des analyses ont par la suite révélé que le fœtus avait également contracté le coronavirus. En outre, le média Times Of Israel a fait savoir que l’hôpital n’a pas clairement indiqué que la mort du fœtus était due au virus. Pour rappel, ce décès survient quelques semaines après le cas d’un autre bébé mort-né. Sa mère avait aussi le virus. La transmission avait été faite par le placenta.