Le président français Emmanuel Macron a plaidé pour l’envoi de 13 millions de doses de vaccin contre la covid-19 en Afrique, pour vacciner le personnel soignant. Il a fait cette déclaration hier vendredi 19 février 2021, à l’occasion de la conférence sur la sécurité de Munich. « Si nous, Européens, Américains, savons livrer le plus vite possible ces 13 millions de doses, ça vaut notre crédibilité » et « alors l’Ouest sera considéré en Afrique » a déclaré le chef de l’Etat français.

« Nos amis africains iront acheter des doses aux Chinois, aux Russes »

Il a cependant estimé que : « si nous annonçons des milliards aujourd’hui pour donner des doses dans 6 mois, dans un an, nos amis africains iront acheter des doses aux Chinois, aux Russes » et « la force de l’Ouest ne sera pas une réalité ». Notons que ces propos d’Emmanuel Macron interviennent après qu’il ait plaidé, dans un entretien accordé au Financial Times le jeudi 18 février, pour un envoi de 3 à 5% de doses de vaccin disponibles au continent africain, par les pays riches. Le président français a réitéré cette proposition hier, au cours de la conférence de Munich.

« Le continent africain a 6,5 millions de soignants, il faut 13 millions de doses de vaccins pour les protéger, permettre au système de soins de résister. Ça représente 0,43% des doses que nous avons commandées » avait-il déclaré. Pour rappel, les dirigeants du G7 se sont accordés pour doubler leur aide à la vaccination contre le coronavirus dans le monde entier, avec 7,5 milliards de dollars via le programme Covax conduit par l’organisation mondiale de la santé (OMS).