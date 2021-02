Ces dernières années les prêts bancaires sont de plus en plus utilisés par les clients des établissements fournissant des services financiers pour réaliser leur rêve en vue d’une nouvelle acquisition. Que ce soit un crédit pour acquérir un bien immobilier ou pour s’acheter une nouvelle voiture qu’elle soit toute neuve ou d’occasion, les prêts bancaires sont très utiles pour atteindre un objectif qu’on s’est fixé à moyen/long terme. Avant la crise sanitaire qui a secoué le monde entier et mobilisé toutes les énergies en 2020, le crédit auto a fait une percée fulgurante au cours de ces dernières années surtout en Occident.

De nombreuses personnes ont contracté des prêts automobiles qu’ils vont rembourser pour la plupart du temps sur plusieurs années afin de s’acheter le véhicule de leurs rêves. Si l’on s’en tient aux chiffres publiées par certaines sources, la pandémie a affecté la cagnotte des français en matière de budget automobile. Le Leasing serait devenu ainsi plus en vogue que le crédit auto. Mais dans ce contexte, les véhicules d’occasion semblent avoir tiré leurs épingles du jeu.

Les véhicules d’occasion et la crise sanitaire

Avec l’apparition et la détection des premiers cas de la Covid-19, nos habitudes ont totalement changé. Face à la progression de la maladie, la plupart des pays touchés par la maladie ont été contraints de prendre des mesures drastiques pour freiner la multiplication des cas. Ainsi, de nombreuses activités se sont retrouvées paralysées du jour au lendemain pendant de nombreux mois. Devant l’urgence, des laboratoires ont commencé des recherches pour mettre au point des vaccins. A ce jour, des vaccins ont été homologués dans plusieurs pays qui ont déjà démarré une campagne de vaccination de masse. Hélas, malgré le démarrage des opérations de vaccination, le nombre de personnes continue d’accroitre de façon exponentielle et les victimes ne se comptent plus. Des mesures drastiques continuent d’être toujours en vigueur pénalisant ainsi de nombreux secteurs de l’économie. La conséquence directe c’est que les budgets des familles sont réorientés sur les besoins essentiels. Du coup, certaines acquisitions sont reléguées au second plan.

Photo d’illustration DR

Cependant, en France, le secteur des véhicules d’occasion semblent tenir le coup face à la crise à en croire des sources concordantes. Il faut dire que par rapport aux voitures neuves, les véhicules d’occasion sont plus accessibles pour le grand nombre via un prêt automobile que vous pouvez avoir en vous rendant sur ce site par exemple. En effet, le coût d’une voiture d’occasion est largement inférieur au coût de ce même modèle de véhicule à l’état neuf. A en croire des chiffres publiées par une source digne de foi, dans la catégorie des véhicules d’occasion les anciens modèles sont les plus prisées et les modèles récents sont délaissés. Toujours en France, sur 12 mois les ventes des voitures d’occasions qui sont sortis ces dernières années ont baissé de 40 %. Après une année 2020 pendant laquelle le secteur des véhicules d’occasion a tenu bon, l’année 2021 s’annoncent sous de beaux jours. Pour preuve, le mois de Janvier 2021 est le deuxième le plus intéressant pour le secteur des véhicules d’occasion depuis l’année 2008 à ce moment de l’année.