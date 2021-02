Un jeune homme âgé de 19 ans qui était dans le coma depuis l’année dernière, s’est réveillé 11 mois plus tard dans un monde en proie à une pandémie. Les faits se sont déroulés en Grande-Bretagne. En effet, le jeune Joseph Flavill avait été admis à l’hôpital suite à un grave accident de voiture, qui s’est produit le 1er mars 2020. Il avait une grave lésion cérébrale et est ensuite rentré dans le coma.

« On ne sait jamais ce qui peut se passer avec une lésion cérébrale »

Dans une interview accordée au média Staffordshire Live, sa tante, Sally Flavill-Smith a fait savoir que : « Nous ne savons pas à quel point il comprend, car son accident s’est produit avant le premier confinement et que c’est comme s’il avait dormi pendant toute la pandémie ». A l’en croire, la situation est préoccupante puisqu’ils savent que le jeune homme « est plus alerte, mais comment expliquer la pandémie à quelqu’un qui a été dans le coma ? On ne sait jamais ce qui peut se passer avec une lésion cérébrale, nous ne savons pas vraiment à quoi nous attendre ». Cependant, le fait qu’il était dans le coma ne l’avait pas pour autant épargné du coronavirus.

Le premier confinement du Royaume-Uni le 23 mars 2020

Joseph Flavill avait en effet contracté la maladie deux fois durant son hospitalisation. La première fois, quand il était dans le coma et la seconde fois depuis son réveil. Durant cette période, sa mère était la seule à être autorisée à le voir, à cause des restrictions sanitaires. Aujourd’hui, Joseph Flavill suit plusieurs séances de rééducation pour reprendre le cours de sa vie. Pour mémoire, le Royaume-Uni avait entamé son premier confinement le 23 mars 2020, soit trois semaines après l’accident du jeune homme.