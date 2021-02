Pour quitter la Corée du Nord, un groupe de diplomates russes a dû traverser la frontière à pied. A en croire les précisions qui ont été apportées par les autorités russes, ces diplomates ont fait recours à cette option à cause des différentes mesures qui sont en vigueur dans le pays dirigé par Kim Jong-un. En effet, afin de limiter la propagation du Covid-19, les autorités nord-coréennes ont bloqué la plupart des transports de passagers. Les trains ou les wagons sont ainsi interdits d’entrer ou de sortir du pays.

Le troisième secrétaire de l’ambassade est compté parmi les voyageurs

Aussi, les diplomates russes n’ont-ils pas eu d’autres choix que de faire la traversée à pieds. Selon les précisions apportées sur cette situation, il s’agirait de près de dix personnes dont le troisième secrétaire de l’ambassade, Vladislav Sorokin. Avant de faire la traversée à pied, ils ont fait de longues heures de voyage. Au total, ils auraient fait 32 heures en train et deux heures en bus. Ce voyage leur a permis de quitter Pyongyang pour atteindre la frontière russe.

Ils font un kilomètre…

C’est à cette étape qu’ils ont dû traverser la frontière à pied en poussant un charriot ferroviaire. Au total, ils auraient fait un kilomètre pour atteindre leur destination. « Depuis que les frontières sont fermées depuis plus d’un an et que le trafic de passagers est arrêté, le voyage de retour est long et difficile », a essayé d’expliquer le ministère russe des affaires étrangères par le canal d’une publication sur Facebook.