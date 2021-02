L’ADN de trois mammouths âgés d’un million d’années a été décodé par des scientifiques. En effet, les restes de ces trois animaux baptisés Krestovka, Adycha et Chukochya ont été découverts dans les sols glacials de Sibérie. Les travaux ont été effectués par une équipe internationale emmenée par Tom van Der Valk, du centre paloégénétique de Stockholm, en Suède. Elle a publié ce mercredi 17 février 2021, les résultats de son étude dans la revue « Nature ».

L’âge de Krestovka estimé à 1,65 million d’années

Les chercheurs sont parvenus à extraire assez de matériel génétique des molaires des trois mammouths dans le but de reconstituer leur ADN. Cela leur a donc permis d’avoir des informations sur l’évolution de la lignée de ces animaux et sur leur âge. La datation réalisée sur les restes des mammouths a permis d’estimer l’âge de Chukochya à près de 700 000 ans, celui d’Adycha à 1,34 million d’années et l’âge de Krestovka à 1,65 million d’années. Selon le co-auteur de l’étude, Love Dalén, « ces échantillons sont mille fois plus vieux que les restes des Vikings, et prédatent l’existence des humains et des Néandertaliens ».

Krestovka appartient à une sous-espèce jusqu’ici inconnue

L’étude a par ailleurs révélé qu’il s’agit de deux espèces différentes de mammouths. En effet, Aydcha et Chukochya sont issus d’une espèce ayant donné naissance au mammouth laineux. Le plus âgé par contre, Krestovka, appartient à une sous-espèce jusqu’ici inconnue. Selon Tom Van des Valk, « cela a été une surprise totale pour nous ». « Toutes les études précédentes indiquaient qu’il n’y avait qu’une seule espèce de mammouths en Sibérie à cette époque, le mammouth des steppes. Mais nos analyses ADN montrent qu’il y avait deux lignées génétiques différentes » a-t-il ajouté.