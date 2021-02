Ce mercredi, l’ancien président américain Donald Trump donnait sa première interview médiatique depuis son départ de la Maison-Blanche le 20 Janvier dernier. Une première que le président américain a accordée à Fox News. Ce mercredi, le président voulant certainement y aller mollo, avait soigneusement éludé toute question d’ordre politique pour ne louer que la mémoire de son grand ami, Rush Limbaugh, animateur radio et éditorialiste politique américain.

Trump revient pour Limbaugh

Depuis son éviction du fauteuil de président de la République, le président Donald Trump avait fait montre d’un silence auquel la presse américaine n’était pas habituée. Et même au plus fort de son second procès en destitution très médiatisé, où ses avocats semblaient tout faire de travers, Trump n’avait pas réagi. Sa victoire elle non plus n’avait pas sorti le père d’Ivanka de son mutisme. Mais ce mercredi alors que la presse américaine annonçait le décès de Rush Limbaugh, fidèle parmi les fidèles de l’ancien chef d’état ; Donald Trump avait accepté de se confier à la presse.

Selon la presse américaine, Trump et Limbaugh étaient deux personnalités qui se rejoignaient bien. Les carrières des deux hommes aussi ont évolué en parallèle au cours des trois dernières décennies. Trump et Limbaugh étaient devenus tous les deux des célébrités nationales. Détestés par certains, aimés par d’autres, ils ne laissaient jamais indifférent et savaient susciter de fortes réactions. Mais surtout, l’animateur aux opinions très conservatrices, avait créé le terreau favorable aux idées que le candidat républicain développera plus tard.

D’ailleurs Limbaugh avait été l’un des premiers partisans de Trump lors des primaires du Parti Républicain en 2016 ; alors même que les deux hommes ne se connaissaient pas particulièrement. « C’est une légende. Il l’est vraiment. Il n’y a pas trop de légendes autour. Mais c’est une légende. Et ces gens qui l’écoutaient tous les jours, c’était comme une expérience religieuse pour beaucoup d’entre eux » avait confié Trump à Fox News. Mais maintenant que Donald Trump auréolé de sa récente victoire au Capitole, avait remis les pieds à l’étrier de la communication médiatique ; il y avait fort à parier qu’il ne s’arrêterait pas en si bon chemin.