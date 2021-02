La presse américaine vient de livrer une nouvelle information sur l’ancien président américain Donald Trump concernant sa contamination au coronavirus. Il y a quelques mois déjà, lorsqu’il avait été déclaré positif au coronavirus, tout a été fait pour minimiser l’effet de la maladie sur son état de santé. Mais selon le New York Times, il avait été bien plus malade qu’il l’a laissé savoir.

Selon le média américain, Donald Trump avait un taux d’oxygénation sanguin très bas couplé à un problème aux poumons causé par le virus. Âgé de 74 ans, M. Trump se trouve en effet dans la tranche d’âge le plus à risque de développer des complications. L’usage du traitement expérimental a donc été fait en désespoir de cause puisque ce dernier n’avait pas été encore approuvé. Toujours est-il que le traitement a eu son effet, et le président a pu récupérer assez vite. Pour rappel, lorsqu’il avait été transporté à l’hôpital militaire Walter Reed, ses services ont juste évoqué une fièvre mais en réalité, les médecins craignaient qu’il ait besoin d’une assistance respiratoire.