Un récent sondage universitaire avait montré que l’ancien président Donald Trump bénéficiait encore d’une popularité très appréciable auprès de l’électorat républicain. Un sondage qui avait éclairé d’une lumière nouvelle, le vote d’acquittement acté par les sénateurs lors du second procès en destitution de l’ancien Président. Les sénateurs, eux-mêmes des élus, se devaient malgré leurs opinions propres de prendre en considération les avis de leurs bases électorales.

Une assertion qui se justifie d’autant mieux, quand un élu américain ; le sénateur républicain Mitch McConnell, quelques moments seulement après voter pour l’acquittement de Trump, avait tenu à dire au cours d’un discours qu’il tenait personnellement l’ancien président pour responsable d’avoir provoqué le siège du Capitole le 6 janvier. Mais ce jeudi, le sénateur McConnell assurait Trump de son soutien s’il était dans la course pour 2024.

Mitch McConnell assure Trump de son soutien « absolu »

Depuis la fin du procès, les relations entre les deux hommes n’étaient certainement pas au beau fixe. Pour Mitch McConnell, il ne faisait aucun doute que les émeutes du Capitole avaient été le produit de « mythes et de théories du complot (…) orchestrés par un président sortant qui semblait déterminé soit à renverser la décision des électeurs, soit à incendier nos institutions à la sortie ». En réaction Donald Trump via twitter avait déclaré que « le Parti républicain ne pourra plus jamais être respecté ou fort avec des “dirigeants ” politiques comme le sénateur Mitch McConnell à sa tête ».

Mais ce jeudi, Mitch McConnell républicain dans l’âme, avait avoué qu’il accorderait « absolument » son soutien à Donald Trump, s’il réussissait à devenir le candidat du Parti pour les élections présidentielles de 2024. Mais « beaucoup de chose peuvent se passer d’ici à 2024 » avait-il tenu à préciser aux journalistes qui l’interviewaient. Et le sénateur d’ajouter : « J’ai au moins quatre membres qui, je pense, prévoient de se présenter à la présidence, plus quelques gouverneurs et d’autres. Il n’y a pas de titulaire, la course est grande ouverte ».