L’ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies a profité d’une interview qu’elle a accordée au média Politico pour exprimer toute sa déception sur les dernières attitudes de Trump avant son départ de la Maison-Blanche. La diplomate et membre du Parti Républicain du nom de Nimrata Haley, communément appelée Nikki Haley a déclaré qu’elle regrette sérieusement avoir soutenu Donald Trump.

“Nous n’aurions pas dû le suivre…”

La diplomate américaine estime que l’ancien président américain a trompé tout le monde par certains de ses comportements. «Il a emprunté un chemin qu’il n’aurait pas dû, et nous n’aurions pas dû le suivre, et nous n’aurions pas dû l’écouter. Et nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. », a déclaré la femme politique au média. «Nous devons reconnaître qu’il nous a laissés tomber», poursuit-elle. Nikki Haley a insisté sur le fait qu’elle ait été véritablement déçue par l’ancien président américain.

“Je suis tellement déçu…”

«Quand je vous dis que je suis en colère, c’est un euphémisme», indique-t-elle dans un premier temps avant d’ajouter : «Je suis tellement déçu du fait que [malgré] la loyauté et l’amitié qu’il entretenait avec Mike Pence, il lui ferait ça. Comme, je suis dégoûté par ça. ». Rappelons que cette sortie médiatique de l’ancienne ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations Unies intervient dans un contexte où la procédure enclenchée contre le milliardaire républicain se poursuit. Il est accusé d’avoir incité ses partisans à prendre d’assaut le Capitole le 6 janvier dernier.