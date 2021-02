La mouvance présidentielle continue de peaufiner sa stratégie de campagne dans le cadre de l’élection présidentielle d’avril 2021. Pour le duo Patrice Talon–Mariam Chabi Talata, c’est un directoire qui va être mis en place pour gérer la campagne. Ce directoire va être composé de 17 membres. Il y aura une répartition du nombre de représentants à fournir par chacun des cinq partis de la mouvance que sont L’union progressiste (UP), le Bloc républicain (BR), le Parti du renouveau démocratique (PRD), Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (MOELE-BENIN) et l’Union pour le développement d’un Bénin nouveau (UDBN) .

Ainsi, selon les informations qui nous parviennent, le directoire qui va gérer la campagne du duo de la mouvance sera composé de quatre représentants de l’UP, de quatre représentants du BR, de deux représentants de MOELE-BENIN, de deux représentants du PRD, de deux représentants de l’UDBN et de trois représentants du duo Talon-Talata. Le président de MOELE-BENIN, Jacques Ayadji a “trahi” un peu le secret lors de sa conférence de presse de ce lundi 22 février 2021. «C’est le candidat à l’élection présidentielle qui définit comment se déroulera la campagne », a répondu Jacques Ayadji à une question.

Il a laissé entendre que bientôt une organisation faîtière de campagne du candidat Patrice Talon qui sera composée de toutes ces forces politiques de la mouvance à savoir, l’UP, le BR, le MOELE-BENIN, l’UDBN et le PRD va voir le jour. Il a relevé que cette organisation qui se veut nationale sera démultipliée dans les départements et les communes avec la même configuration. Il a même informé que la diaspora béninoise a déjà installé ladite organisation au niveau international. C’est ce directoire qui va organiser l’investiture du duo Talon – Talata le 06 mars prochain à Cotonou.