Le patron de SpaceX continue sa percée dans le monde aerospatial. Elon Musk qui s’est donné pour ambition de ramener des touristes “terriens” sur mars d’ici quelques années a accompli un petit exploit. The independent fait le point des réalisations du milliardaire américain dans le domaine des satellites.

Cette semaine Sa société lancera 60 nouveaux satellites. Ce qui fera d’Elon Musk l’homme qui contrôle un quart des satellites actifs en orbite autour de la terre. En tout près de 40000 satellites seront en orbite (d’ici quelques années) pour délivrer internet à haut débit vers la terre. Le milliardaire n’est pas à une annonce près. Il y a quelques jours, il avait affirmé sur un réseau social très sélect avoir implanté une puce dans le cerveau d’un singe. Cela avait permis à l’animal de jouer aux jeux vidéos.

Sa fortune avait été estimée à plus de 200 milliards de dollars il y a quelques semaines, faisant de lui l’homme le plus riche du monde. Il possède plusieurs sociétés florissantes et enchaîne les projets les plus fous. Sa marque de voiture Tesla a réussi à se hisser à des sommets jamais rencontrés dans l’industrie automobile pour les nouveaux arrivants.