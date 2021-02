C’est un secret de polichinelle. Elon Musk est un passionné de l’espace. Alors qu’il s’exprimait récemment lors d’une discussion sur l’application de chat vocal Clubhouse, l’ingénieur sud-africain a dit ce qu’il pensait de la possible existence d’une civilisation extraterrestre. Pour le Président Directeur Général de Space X, rien n’indique qu’il existe une quelconque civilisation extraterrestre actuellement. Il assure qu’il sera le premier « à sauter là-dessus dans la seconde » si c’était le cas, mais il n’y a « aucune preuve de ce genre ».

“Je ne serais pas surpris s’il y avait là-bas dans notre galaxie…”

Par contre, ce qui est possible, c’est l’existence de civilisations mortes sur d’autres planètes. « Je ne serais pas surpris s’il y avait là-bas dans notre galaxie et dans d’autres, tout un tas de civilisations mortes… qui ont prospéré pendant un certain temps, mais ensuite progressivement , se sont effondrées » a-t-il déclaré. L’ingénieur naturalisé américain a donné l’exemple de civilisations babyloniennes, égyptiennes et sumériennes qui se sont éteintes avec le temps alors qu’elles avaient accès à une grande technologie.

Si de tels évènements se sont produits sur terre, il est théoriquement possible qu’ils se répliquent dans d’autres mondes, suppute le patron de Space X. Le milliardaire s’est également prononcé sur l’observation des OVNI (Objets volants non identifiés). Pour lui, ces évènements devraient avoir des explications artificielles ou naturelles. Il ne faudrait donc pas penser directement à des technologies extraterrestres.