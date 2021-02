La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a montré sa réticence face aux capacités de la société aéronautique du milliardaire américain, Elon Musk, SpaceX. En effet, l’administrateur par intérim de l’agence spatiale américaine, Steve Jurczyk, a remis en cause l’utilité de Starship, le vaisseau de ce dernier. Même si les plans de la société d’Elon Musk depuis plusieurs années avaient pour but de dynamiser le tourisme spatial, l’agence gouvernementale américaine ne voit pas comment ces projets pourraient s’adapter aux plans de la NASA.

Un non-respect des engagements par SpaceX

Pour Steve Jurczyk, SpaceX n’est pas crédible. Cela est en effet dû au fait qu’Elon Musk est réputé pour donner des délais ambitieux, lorsqu’il s’agit de ses projets. La situation entraîne souvent un non-respect des engagements qui amène parfois les équipes de la société à annoncer des délais supplémentaires. Steve Jurczyk voit d’un mauvais œil cet aspect.

« Je sais quels sont les délais pour le système de lancement spatial, mais il est difficile de déterminer quels sont le calendrier et les capacités de Starship. Il est juste difficile pour moi de déterminer comment nous tirerions parti de capacités comme Starship et le Super Heavy qui lanceraient Starship sans comprendre leur calendrier, leurs capacités et bien plus de détails » a-t-il déclaré lors d’une interview accordée au média Futurism.