Terres rares : une découverte qui conforte l’avance chinoise face aux États-Unis

La Chine a annoncé une découverte majeure de minéraux critiques dans la province du Sichuan, renforçant ses réserves stratégiques. Selon l’agence officielle Xinhua, les autorités chinoises ont annoncé vendredi la découverte sur le site de Maoniuping.

Les autorités chinoises indiquent que 9,7 millions de tonnes d’oxydes de terres rares ont été identifiées sur ce gisement, portant les réserves prouvées à 10,4 millions de tonnes. Des prospections menées sur le même site ont également mis en évidence 27,1 millions de tonnes de fluorite et 37,2 millions de tonnes de barytine, deux ressources utilisées dans l’industrie énergétique et les technologies avancées.

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Un gisement aux applications industrielles multiples

Les terres rares regroupent 17 éléments indispensables à la fabrication d’équipements technologiques, notamment les smartphones, les véhicules électriques et certains systèmes militaires. La fluorite est utilisée dans la production de semi-conducteurs et de batteries lithium-ion, tandis que la barytine intervient dans les opérations de forage pétrolier et gazier.

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Dans une déclaration relayée par Académie chinoise des sciences géologiques, le responsable de l’Institut des ressources minérales, Wang Denghong, a souligné l’importance de ces deux minéraux pour les industries énergétiques. « Sans barytine, l’exploration et la production de pétrole et de gaz seraient totalement paralysées », a-t-il affirmé.

Une position consolidée dans un secteur stratégique

La Chine occupe déjà une place centrale dans la production et le traitement des terres rares à l’échelle mondiale. Cette annonce intervient après l’instauration, en 2023 et 2024, de restrictions chinoises sur l’exportation de certains matériaux critiques comme le gallium et le germanium, utilisés dans les semi-conducteurs.

Ces mesures, confirmées par les autorités chinoises, ont contribué à réorganiser certaines chaînes d’approvisionnement industrielles et à renforcer l’attention portée aux ressources stratégiques. La découverte annoncée à Maoniuping vient s’ajouter à cet ensemble, en augmentant les capacités disponibles sur le territoire chinois.

Les États-Unis disposent eux aussi de gisements de terres rares, notamment en Californie, mais leurs capacités de transformation restent en développement. Washington a engagé ces dernières années des investissements pour sécuriser son approvisionnement et renforcer sa production locale. La mise en exploitation effective des nouvelles ressources identifiées à Maoniuping dépendra des prochaines étapes d’évaluation et de développement industriel du site, dont le calendrier n’a pas été précisé par les autorités chinoises.