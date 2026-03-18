WhatsApp teste les conversations par invitation pour les non-inscrits

WhatsApp expérimente une fonctionnalité permettant à ses utilisateurs d’engager une conversation avec des personnes ne disposant pas de compte sur la plateforme. La fonction, repérée par le site spécialisé WABetaInfo dans une version bêta de l’application, est actuellement testée auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs sur Android et iOS.

Le principe repose sur la génération d’un lien partageable, accessible depuis la section « Inviter un ami » de l’application. La personne qui reçoit ce lien peut ouvrir une conversation via WhatsApp Web sans créer de compte : elle saisit un prénom, accepte les conditions d’utilisation, et la discussion peut débuter. Son profil apparaît alors avec la mention « Guest » pour signaler à son interlocuteur qu’elle n’est pas inscrite sur la plateforme.

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Des échanges limités au texte

La fonctionnalité observée dans la bêta comporte plusieurs restrictions. L’invité ne peut envoyer que des messages texte : les fichiers multimédias, les messages vocaux, les stickers et les appels audio ou vidéo ne seraient pas disponibles. La conversation expire automatiquement après dix jours d’inactivité.

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Le chiffrement de bout en bout s’appliquerait à ces échanges. Selon WABetaInfo, un identifiant unique et une clé de chiffrement sont générés pour chaque session, ce qui étend à l’invité le protocole de sécurité habituel de l’application.

Une contrainte de fonctionnement mérite d’être signalée : c’est l’invité qui doit initier l’échange en premier. L’utilisateur WhatsApp ayant partagé le lien ne peut pas envoyer de message tant que son interlocuteur n’a pas ouvert la session.

Aucune date de déploiement annoncée

Meta, maison mère de WhatsApp depuis 2014, n’a pas communiqué sur cette fonctionnalité ni confirmé de calendrier de déploiement public. Le nom « Guest Chats », utilisé dans les analyses de WABetaInfo, provient de l’interface observée dans la version bêta et ne correspond pas à une dénomination officielle de l’entreprise.

La phase de test en cours reste limitée à un panel restreint de bêta-testeurs. WhatsApp revendique plus de deux milliards d’utilisateurs actifs dans le monde, une base qui conditionne généralement des déploiements progressifs avant toute mise à disposition générale.