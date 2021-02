L’endettement du Bénin s’est accéléré depuis l’arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Et depuis janvier 2020, le Bénin va sur les marchés régionaux et internationaux pour s’endetter. De sorte qu’à l’heure actuelle, l’endettement du Bénin s’élève à quatre mille milliards de FCFA. Ce qui ne cesse de générer les réactions pour dire que l’endettement est trop. Mais, ce samedi 13 février 2021 à Lokossa, le ministre des finances Romuald Wadagni pense qu’on doit s’en réjouir.

«On doit plutôt se féliciter sur le fait qu’aujourd’hui, l’Etat du Bénin va sur tous les grands marchés », estime-t-il. Il relève que des personnes qui sont à Singapour, Hong-Kong, Londres, New-York et qui ne connaissent même pas le Bénin prêtent de l’argent au Bénin. Il fait remarquer que les grands pays développés aujourd’hui, à part les pays développés qui sont de grands pétroliers comme le Golf (Arabie Saoudite etc), sont à plus de 100 % de taux de dettes. «Les Etats-Unis sont à 205 %, le Japon j’en parle pas », argumente le ministre. Il voit d’un mauvais œil que les Béninois crient que l’endettement est trop quand des pays qui sont très développés ont des taux de dettes qui sont au-delà de 100. «On arrête de faire asphaltage, les hôpitaux, les écoles et on fait petit, petit, petit », suggère le ministre Wadagni si les Béninois veulent que le gouvernement arrête d’aller s’endetter.

Pour lui, le chef de l’Etat dans sa tournée a montré qu’en quatre ans «on a construit plus de salles de classe qu’on n’en a faite en 60 ans d’indépendance ». Selon lui, «on peut revenir en arrière et faire un marché tous les 30 ans, une rue asphaltée tous les 10 ans ». Mais, cela ne va pas permettre au pays de se développer. «Si les Africains ne se réveillent pas et s’ils écoutent et ils attendent que d’autres viennent faire le développement pour eux, on ne se développera pas », précise-t-il. «C’est pour cela que sans complexe nous affrontons tous les marchés internationaux pour défendre le Bénin et montrer que notre modèle de développement vaut le coût », conclut le ministre des finances Romuald Wadagni.