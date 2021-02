Un cargo israélien transportant des véhicules a été touché par une explosion. Les faits se sont déroulés dans le golfe d’Oman. Selon les informations données, ce vendredi 26 février 2021, par l’agence de presse mondiale Associated Press, le cargo traversait le golfe d’Oman et se dirigeait vers Singapour. L’incident a amené le navire à aller vers le port le plus proche.

Un contexte de forte dégradation des relations diplomatiques

L’explosion n’a pas fait de victime dans le rang des membre d’équipage du cargo. D’après le bureau des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO), l’équipage est en « sécurité ». Dans une interview accordée à l’agence de presse, Rebecca Rebarich, commandante du bateau, a indiqué que la 5e flotte de l’US Navy se trouvant au Bahreïn, est « consciente de la situation et la surveillait » de près. Notons que cette explosion intervient dans un contexte de forte dégradation des relations diplomatiques entre la République islamique d’Iran et les Etats-Unis.

Des explosions imputées à l’Iran

Dryad Global, une société spécialisée dans la sécurité maritime, a fait savoir que le cargo israélien est le MV Hélios Ray et battait pavillon bahamien. A l’en croire, l’explosion aurait pu être due à « une activité asymétrique de l’armée iranienne ». Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une explosion se produit dans le golfe d’Oman. Plusieurs explosions de ce genre, que les Etats-Unis avaient imputé à l’Iran, avaient eu lieu en 2019. Cependant, ce dernier a toujours rejeté ces accusations.