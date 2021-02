Depuis quelques années, des scientifiques se sont intéressés à un astre plutôt particulier. En effet, selon des informations qui ont été rapportées sur cet astre, il aurait été découvert en 2018. Ce qui le rend particulier est la distance qui le sépare de la terre. On retient des données qui ont été rendues publiques que l’astre se situe à 132 unités astronomiques (UA) du soleil.

132 deux fois la distance Terre-Soleil

Il se situe à 132 deux fois la distance Terre-Soleil. Pluton quant à elle n’est qu’à 39 UA. « A ce moment-là, nous ne connaissions pas encore son orbite. Nous n’avions disposé que de 24 heures d’observation, alors qu’il faut des années pour la déterminer », a expliqué sur la plateforme du National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory les auteurs de la découverte de l’astre.

1000 ans pour terminer une orbite autour du Soleil

Ils expliquent que l’astre se trouve assez loin. Aussi, tient-il l’appellation « Farout » qui signifie : « (lointain), l’astre le plus lointain ». L’autre caractéristique de cet astre est que pendant qu’une année dure 365 jours sur la planète terre, cet astre prend l’équivalent de 1000 ans (dans notre concept) pour une année c’est-à-dire pour tourner autour du soleil. Ceci aurait rallongé le temps pour cartographier correctement sa trajectoire. Les scientifiques font tout de même remarquer que les observations se poursuivent sur cet astre. Les informations seront réactualisées au fur et à mesure que les données seront plus stables.