Lonsdaleite : la Chine se penche sur le minéral plus résistant que le diamant

Dans une étude dont les résultats ont été publiés dans Nature en juillet 2025, les preuves de l’existence d’un minéral plus solide que le diamant ont été apportées. Jusque-là, il était assez difficile d’y croire, mais la lonsdaleite existe bel et bien. D’ailleurs, les chercheurs chinois auraient réussi à en isoler des fragments d’environ 1,5mm. De quoi permettre de mener des analyses.

L’existence du lonsdaleite est supposée depuis les années 60. À l’époque, les chercheurs américains émettent l’hypothèse d’un diamant à structure hexagonale, particulièrement robuste. Est alors découvert ce qui sera appelé le lonsdaleite. Ce minéral proviendrait de zones marquées par des impacts de météorites.

Le lonsdaleite existe, la Chine l’a récemment prouvé avec ses expériences

La communauté scientifique y croit alors, sans vraiment trop y croire. En somme, l’existence d’un tel élément est plausible mais les preuves manquent. On parle même de défaut d’échantillonnage plutôt que de vraie découverte, remettant ainsi absolument toutes les découvertes réalisées en cause.

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Les doutes subsistent jusqu’à ce papier de 2025. Il est alors révélé que le lonsdaleite existe bien et que des chercheurs chinois ont réussi à mener des analyses très précises sur ce minéral. Le résultat est fascinant, cette matière étant plus rigide que le diamant. Celle-ci supporte aussi des températures plus élevées et pourraient donc se révéler utile dans un cadre industriel.

Un usage industriel est envisagé, à condition d’en trouver suffisament

En effet, le lonsdaleite pourrait s’avérer utile dans différents usages, notamment pour les outils de coupe, de perçage et de polissage. Dans ces corps de métier et d’activité, il est essentiel de pouvoir compter sur un matériel fiable, robuste, qui permet de mener à bien certaines opérations parfois critiques ou dangereuses. Reste maintenant à en trouver à l’état naturel et surtout, en quantité suffisante pour pouvoir l’extraire et l’utiliser au mieux.