WhatsApp déploie le transfert simplifié entre Android et iPhone et le double compte sur iOS

La messagerie instantanée WhatsApp, propriété de Meta Platforms, a annoncé le 26 mars 2026 une mise à jour majeure de son application. Cette version introduit notamment un transfert natif simplifié des discussions entre Android et iPhone, ainsi que la possibilité d’utiliser deux comptes simultanément sur un même iPhone, tout en intégrant des fonctionnalités tirant parti de l’intelligence artificielle.

Des innovations régulières chez WhatsApp

WhatsApp enrichit régulièrement son application pour améliorer l’expérience utilisateur. Ces dernières années, l’entreprise a déployé des fonctions comme la prise en charge de plusieurs appareils par un même compte, des outils d’intelligence artificielle pour suggérer des réponses et retoucher des images, ainsi que des protections renforcées pour la confidentialité des conversations. Ces évolutions visent à simplifier l’utilisation, accroître l’autonomie de l’utilisateur et réduire le recours à des applications ou outils externes.

Transfert simplifié entre iOS et Android

Le passage des discussions d’un système d’exploitation à l’autre représentait jusqu’ici une difficulté, nécessitant souvent des logiciels tiers. La mise à jour permet désormais de transférer facilement l’historique de discussions d’un appareil Android vers un iPhone ou inversement, via une connexion Wi‑Fi stable et le scan d’un QR Code. Cette fonction simplifie le changement de smartphone tout en conservant l’ensemble des conversations, y compris les médias volumineux.

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Double compte sur iPhone et outils d’assistance

L’autre nouveauté majeure concerne la gestion de deux comptes WhatsApp simultanés sur iPhone, accessible sans application séparée. Chaque compte dispose de sa propre icône sur l’écran d’accueil et d’un indicateur visuel pour éviter toute confusion. La mise à jour inclut également un outil d’aide à la rédaction propulsé par Meta AI, capable de suggérer des réponses contextualisées, et des fonctions de gestion du stockage pour supprimer sélectivement des fichiers volumineux, tout en conservant les messages essentiels.

La mise à jour est en cours de déploiement et sera disponible progressivement pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’Android dans les prochains jours. Les utilisateurs sont invités à vérifier la disponibilité de la version la plus récente sur leur magasin d’applications afin de bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités.