La police française a mis la main sur un réseau de personnes qui volaient des voitures pour les revendre ensuite à l’étranger. Les forces de l’ordre de la commune d’Argenteuil, dans le département du Val d’Oise, avaient ouvert une enquête le 19 février de l’année dernière suite à une augmentation de vols de voitures en Île-de-France.

Les deux hommes âgés de 20 et 23 ans ont été arrêtés

Les investigations se sont déroulées sur une année et ont révélé qu’une centaine de voitures dont des Range Rover, des Citroën des Peugeot et des Toyota Chr étaient volées puis revendues. Les forces de l’ordre ont d’abord arrêté deux jeunes hommes âgés de 16 et 19 ans qui s’occupaient du vol de voitures. Ces derniers étaient bien connus des services de police et ont été vus à l’œuvre sur plusieurs vidéosurveillances dans le XVIIe arrondissement de Paris. Un autre groupe composé de deux hommes âgés de 20 et 23 ans a également été arrêté. Ceux-ci s’occupaient de la réparation et de la préparation des voitures volées pour qu’elles soient par la suite revendues. Les quatre hommes avaient tous été arrêtés le 15 juillet 2020, par la police qui pensait qu’ils n’avaient volés que 23 voitures.

Ils étaient impliqués dans le vol de 72 voitures supplémentaires

Après les investigations, ils ont remarqué que le deuxième groupe d’hommes plus âgé était impliqué, à l’instar des autres, dans le vol de 72 voitures supplémentaires. Le duo de 16 et 19 ans avait préalablement été mis en examen et placé en détention provisoire, tandis que les autres avaient remis en liberté mais sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, les policiers ont constaté que plusieurs voitures étaient complètement démontées et leurs pièces revendues.

Les policiers ont en outre constaté qu’un autre homme âgé de 46 ans était impliqué dans cette affaire. Celui-ci s’occupait de fournir de nouvelles clés de voitures et de les réencoder pour les voitures volées. Lors d’une perquisition à son domicile, les agents de police ont retrouvé 12 400 euros en liquide, des encodeurs et 563 clefs vierges.